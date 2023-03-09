大陸界面新聞9日報導，今年大陸國務院提請兩會審議機構改革方案中，將2021年中央一號文件單設的副部級「國家鄉村振興局」，畫入農業農村部轄下。除了是完成「脫貧攻堅」階段性目標，接下來也涉及縣、鄉兩級的國土空間規畫該怎麼做？從工作系統來看，目前還不是很明確，村莊規畫難題仍迫切待解。

中國人民大學鄉村治理研究中心主任仝志輝稱，當年設立「國家鄉村振興局」時表明，脫貧攻堅目標任務完成後，對擺脫貧困的縣，從脫貧之日起設立5年過渡期，逐步實現由集中資源支持脫貧攻堅、向全面推進鄉村振興平穩過渡。如今「國家鄉村振興局」名義仍然保留，說明過渡期這5年的任務仍然存在，只是對執行任務的方式作出機構上的調整。「從實際來看，機構的合併對職責畫分和執行來說更清晰、高效，是更有利的。」

大陸國家發改委在2023年「國民經濟和社會發展計畫草案」指出，堅持農業農村優先發展，全面推進鄉村振興，要全方位夯實糧食安全根基；鞏固拓展脫貧攻堅成果；推動農村一二三產業融合發展；扎實有序推進鄉村建設。

界面新聞報導，2023年兩會，多位代表也提出了相關提案。全國人大代表、華南農業大學科學研究院院長謝青梅建議實施鄉村振興人才定向培養專項計畫，培養具有「三農」情懷的鄉村振興人才，打造高素質鄉村振興人才隊伍。

中國社會科學院農村發展研究所所長魏後凱認為，助力鄉村振興，首先要有底線思維。2023年中央一號文件中指出，要守住糧食安全、不發生規模性返貧等底線。「鄉村振興的內容是很廣的，但不管如何發展、建設和治理，都需要以守住底線為前提。」

大陸農業農村部總經濟師魏百剛在記者會表示，按照中央部署要求，聚焦鄉村振興目標任務之一是，確保到2035年鄉村振興取得決定性進展，基本實現農業農村現代化。

仝志輝說，實現農業農村的現代化是目前實施鄉村振興戰略的根本目標，具體包括兩方面的內容。首先是實現農業生產的現代化，提升中國大陸糧食生產能力。其次是完善城鄉融合的機制體制，促進農村現代化。

仝志輝認為，在推進鄉村振興中，村莊規畫是當前最急迫解決的問題。「這就涉及到縣、鄉這兩級的國土空間規畫應該怎麼做，從工作系統來看，目前還不是很明確。」仝志輝說，另一方面，到縣、鄉進行村莊規畫的人才也比較缺乏，因此是更需要技術支持、人才支撐等各方力量進入的一個領域。

針對村莊規畫，在2月份陸續舉行的地方兩會上，貴陽市政協委員王路楊提出更具體提案。他建議，要做優產業規畫，根據產業發展、設施配套、生態保護的需求，通過「定空間、不定用途」「定空間、不定時序」和「定指標、不定空間」實現規畫「留白」，為農村一二三產業融合發展留足用地空間；要統籌城鄉規畫，把工業和農業、城市和鄉村作為一個整體統籌謀畫，促進城鄉在規畫布局、要素配置、產業發展等方面融合發展；要深化農村「四塊地」的「三權分置」改革，鼓勵村集體對閒置宅基地和閒置住房統一盤活利用。

同時，在村莊規畫中傳承包容、守正創新，深入挖掘歷史文化資源，保護歷史遺存和文物古跡，推進傳統文化綜合利用，使之「活起來」「火起來」，助推鄉村振興。