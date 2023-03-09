乾杯集團與國立高雄餐旅大學今（9）日舉行產學合作簽約揭牌儀式，由高餐大校長陳敦基與乾杯集團董事長平出莊司共同簽署合作意向書，深化策略夥伴關係、開設產學合作專班課程，旨在借重雙方優勢，推動學子畢業與國際職場無縫接軌，攜手培育具全球競爭力餐飲菁英。

高雄餐旅大學校長陳敦基表示，高餐大一直推動求學就業舞台放眼全世界，借重乾杯集團全球策略佈局與多元發展，讓即將步出校門的畢業生搶先一步取得海外工作機會。乾杯提供海外任職員工宿舍、員工餐、簽證費、機票等近10萬元全額補助，協助初入職場的學子們更好地融入各國生活與職場環境，培養其國際視野和創新思維，期待透過乾杯在全世界據點發展，將更多潛力新星推向國際，開啟雙贏局面。

乾杯集團董事長平出莊司表示，乾杯集團積極朝向國際化發展正是需要人才的時刻，面臨餐飲人才荒，我們期待透過產學合作新機制為集團儲備國際餐飲人才能量，同時也為台灣學子提供銜接國際職場舞台的機會與貢獻。高餐大學生餐飲服務素養、外語能力好，具備國際職場戰力，十分受到集團的青睞，內部現有36位高餐大畢業生在乾杯任職，多位擔任料理長、品牌經理等高階主管重要職務，幫助集團在全球餐飲市場發展更具競爭力。

高雄餐旅大學與乾杯集團產學合作專班課程突破傳統模式，融入食樂性促進學生了解集團全球佈局發展與經營文化，展現乾杯樂趣從事的企業精神。在為期五堂的課程中，特別在實務體驗課程安排總料理部料理長 劉偉忠親自教學牛肉知識課程，帶領學生感受員工在職教育訓練情境與知識學習，最後一堂課更為高餐大學生設計「燒肉巡禮」幸福課程，參與同學將跟著講師群到乾杯門市，讓同學在服務人員與客人角色互換中融入用餐情境，學習基礎餐飲服務及燒肉技能，同時站在客人角色體驗燒肉美味與服務享受，畢業前更貼近餐飲實務職場。

高餐大畢業，曾經任職杜拜帆船飯店廚師及參與邦交國晚宴，現任乾杯集團總料理部料理長劉偉忠表示，不同國家經歷能見識更廣的飲食文化與料理技藝，眼界因而開闊、創造更多的可能性。集團講求創新、勇於挑戰，有多元的品牌及國際化舞台，相信學弟妹在乾杯會有一展長才的機會與空間。