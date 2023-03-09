美食外送夯，但不少外送員碰到沒有電梯的老公寓都是叫苦連天。就有一名外送PO文抱怨，表示在天母跑外送，幾乎都是舊公寓，爬樓梯喘得要死，還被年輕外送員超車，直呼「天母真破」，引發當地網友不滿反嗆「房破地不破，單坪110起跳」。

這名外送在臉書《靠北天母幫》PO文「天母真破！」，表示自己在天母跑外送，有70%都是舊公寓，最討厭的就是4、5層樓加上頂加的6樓。

原PO說，自己喘著器爬樓梯時，樓下卻來個年輕外送員，三步併兩步超車到樓頂，過幾秒就跟自己擦身而過下樓繼續跑單，還被對方回頭看了一眼，實在不是滋味。

文章貼出後，網友們紛紛加油打氣，但更多人相當火大，反嗆：「破不是天母的問題，是你的問題」、「我看你是沒去東湖跑過，一天上上下下至少200樓不誇張」、「自己欠鍛鍊，走個五樓就唉唉叫。自己破，不要遷拖天母，新蓋建案單坪110起跳，不住老公寓是要流浪在天母棒球場睡紙箱嗎？」、「只能跑外送還不練好身體，就繼續抱怨一輩子跑單吧」、「破你也買不起…」；也有人坦言，天母是高級住宅區的觀念已經過時了，現在很多都是外來租屋客，不少本地人已經跑到三峽或桃園定居，剩下的很多都是老人。

也有網友侃侃而談：「除非大樓規定或事前說好，不然爬樓梯也是工作項目之一吧」、「我是自己會跟外送員同步，所以通常都在2.5樓遇到」、「知道外送員很辛苦，所以有爬樓梯我都會給小費」、「你們很辛苦，但不用開口就地圖砲，天母人沒得罪你」。