《邊境奇譚》名導阿里阿巴西（Abbas Ali）全新犯罪驚悚之作《聖蛛》（Holy Spider）取材自2000年一宗轟動伊朗的真實連環兇殺案，講述一名被稱之為「蜘蛛殺手」神秘人自詡奉真主之名「洗淨聖城」，對遊蕩街頭的女性性工作者痛下殺手，與此同時，一名女記者不畏自身安全，積極介入調查這宗駭人聽聞的惡劣案件，然而，隨著受害者不斷增加，政府非但沒有作為，整座城市的氣氛還變得愈發詭譎。

近年來伊朗各地因多起社會事件喚起人民對當局政權的不滿，舉國上下因而掀起一波又一波的革命行動，社會局勢動盪不安；身為伊朗人的導演阿里・阿巴西深刻體認國家的動亂、國民的躁動，期盼透過作品傳達赤裸鋒利的批判，奮勇衝擊伊朗社會現實，電影《聖蛛》因此油然而生；阿里・阿巴西表示：「《聖蛛》是伴隨著伊朗革命而發展的作品」，希望藉由電影吸引全球視野，引發世人對於正遭受壓迫的伊朗人民的關注。

卡司陣容更是找來《德黑蘭禁忌玫瑰》伊朗女演員查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zar Amir-Ebrahimi）主演。2006年，因傳言查赫拉阿米爾易卜拉希米的私密影片遭惡意外流而受到伊朗政府全面封殺，雖本事件並未被證實，卻使得她的演藝事業一落千丈，為了避免遭受司法迫害以及來自觀眾的辱罵與死亡威脅，查赫拉阿米爾易卜拉希米不得不逃亡至法國，並在流亡期間靠著打零工維生；然而，即使生活再艱難困苦，阿米爾易卜拉希米始終沒有放棄對演戲的熱情，因具備專業的影視能力，使她轉戰歐洲影壇，並開始從事具有批判思考的電影製作。

在因緣際會下，查赫拉阿米爾易卜拉希米受娉擔任《聖蛛》的製作顧問，而後因原訂女主角辭演，使她意外收穫難得再次出演電影的機會，阿米爾易卜拉希也不失大眾所望，憑藉在片中的演技拿下第75屆坎城影展「最佳女主角獎」殊榮，成為伊朗影壇首位獲得該「坎城影后」頭銜的女性。致詞時，阿米爾易卜拉希米說：「《聖蛛》是一部關於女性身體的作品，它充滿女性的面孔、頭髮、手、腳、乳房、性－充滿在伊朗不可能展示的一切，這一切都讓《聖蛛》成為更加珍貴的存在。」

《聖蛛》將於3月17日在台上映。

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