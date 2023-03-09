大豐電2022年合併營收20.13億元，連續四年達成營收跨越20億元門檻，並創歷年新高，營業利益與前一年相比亦增加6.5％，每股稅後純益（EPS）3.48元，董事會並決議通過發放每股盈餘分配2.95元、及資本公積提撥0.05元，合計發放股利每股3元，以9日收盤價50元計算，股息殖利率6％。

大豐電發言人劉家君表示，大豐電去年透過「大大寬頻」品牌帶進5.85億元寬頻收入，占合併營收30％，相比前一年成長達14％，用戶淨增14,500戶。

NCC日前發布「111年通訊傳播市場報告」指出，目前民眾主要收視來源，仍以有線電視為大宗，其次為OTT TV，原本收視有線電視習慣改為OTT TV的原因，主要考量傳統電視收視費太高、傳統電視服務沒有想看的節目內容等原因。

針對此，張銘志說，在萬物齊漲的時代，有線電視業者近年來維持基本服務費外，正朝開發加值服務、引進新穎頻道及內容努力，最近有線電視業者更積極鋪設OTT+CATV的雙模機，透過更豐富的節目內容、以及結合居家生活的加值的服務留住客戶。

另外，大豐電亦積極開發新型態的商業模式，除了與台灣寬頻（TBC）合作共推「大大寬頻」品牌，積極搶攻寬頻上網市場外，亦結合OTT加值服務，於t.Gateway 4K機上盒獨家上架Amazon Prime Video影音服務，最近並與台灣大哥大攜手合作「好速成雙」匯流方案，並已有效提升每月每用戶平均貢獻值（APRU）。

有線電視近年受到OTT TV衝擊，收視戶逐年下滑，截至2022年年底，國內整體有線電視收視戶已下跌至464萬，全年減少10萬收視戶，大豐電目前是有線電視業界用戶數跌幅最小的系統台業者。