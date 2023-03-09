「2023世界棒球經典賽（WBC）睽違十年重返台中，自3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，台中各大商圈及夜市為搶攻球賽周邊商機、紛紛推出優惠活動，吸引前來台中觀賽的球迷、民眾進入商圈與夜市，帶動在地消費商機。

大甲觀光商圈主委許慈芸表示，3月8日至3月12日期間，民眾只要持「2023WBC世界棒球經典賽票根」或「身上有棒球相關」物件，即可享有大甲商圈會員優惠店家所提供的專屬好康。

大甲商圈同時推出「大甲觀光商圈 x WBC聯合行銷活動」，民眾在3月11日上午10點到下午5點至大甲觀光商圈完成指定任務，即有機會獲得大甲商圈100元現金抵用券，限量500張（詳情可上大甲商圈粉絲專頁），數量有限，每人限領1張。

不僅如此，活動期間民眾可以到台中市經發局FB網站活動貼文留言參加抽獎，豐富獎品與優惠好康等著民眾球迷帶回家，商圈成員邀請全台球迷造訪台中一起入場看球賽、吃美食、買東西，一起狂歡。許慈芸說，更多優惠店家與活動詳情，請上大甲觀光商圈粉絲團活動網站，可查詢優惠參與店家名單及內容等資訊。