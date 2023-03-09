其中去年第四季合併營收為221.98億元，季增7.86％、年增29.49％，毛利率22.21％，表現優於去年第三季的22.03％及2021年同期的20.46％，另單季稅後純益為23.45億元，呈季減4.74％，換算EPS為4.2元。
另智邦董事會也通過每股擬配發7.5元現金股利，以去年EPS 14.62元換算，派發率僅51.3％，另以9日收盤價305.5元換算，現金殖利率2.45％。
對於派發率低於往年，智邦表示，主要因為新建竹北廠跟越南廠仍有資金需求。
智邦科技（2345）9日召開董事會，會中通過111年第四季與全年合併財務報表，經結算去年全年合併營收為772.05億元，呈年增29.54％，但獲利成長率卻明顯超越營收成長，經結算，去年全年合併營業毛利165.18億元、營業利益96.33億元、合併稅後純益81.66億元，年增幅度分別為45.6％、77.05％、73.55％，換算全年EPS 14.64元，營收、獲利均順利創下歷史新高。
其中去年第四季合併營收為221.98億元，季增7.86％、年增29.49％，毛利率22.21％，表現優於去年第三季的22.03％及2021年同期的20.46％，另單季稅後純益為23.45億元，呈季減4.74％，換算EPS為4.2元。
另智邦董事會也通過每股擬配發7.5元現金股利，以去年EPS 14.62元換算，派發率僅51.3％，另以9日收盤價305.5元換算，現金殖利率2.45％。
對於派發率低於往年，智邦表示，主要因為新建竹北廠跟越南廠仍有資金需求。
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