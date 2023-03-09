其中去年第四季合併營收為221.98億元，季增7.86％、年增29.49％，毛利率22.21％，表現優於去年第三季的22.03％及2021年同期的20.46％，另單季稅後純益為23.45億元，呈季減4.74％，換算EPS為4.2元。

另智邦董事會也通過每股擬配發7.5元現金股利，以去年EPS 14.62元換算，派發率僅51.3％，另以9日收盤價305.5元換算，現金殖利率2.45％。

對於派發率低於往年，智邦表示，主要因為新建竹北廠跟越南廠仍有資金需求。