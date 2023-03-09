台中市長盧秀燕日前頻被點名擔任國民黨2024大選副手，盧秀燕受訪時強調，黨內或非綠聯盟內都有不錯人選，也比她有意願承擔，「成功不必在我，但團結一定有我」。核能流言終結者創辦人黃士修表示，盧秀燕不吝對中央議題明確表態，大小選舉總是不遺餘力為同黨同志輔選。團結共好、好好做代誌，盧秀燕都在做。加上沒有接班問題，跟媒體關係又好，直言侯友宜的優點盧秀燕都有，但盧秀燕的優點侯友宜未必有。

「南投立委補選後，政壇吹起一股微妙的風。」黃士修指出，3月6日，中天新聞報導，好感度排行第一不是侯友宜，而是盧秀燕，甚至領先排行第二的蕭美琴兩倍。有在關注媒體動向的行內人，應該都嗅到一絲不尋常的味道。正好2個月以前，自己在中廣論壇講過一集，根據侯友宜選總統的理由，國民黨應該徵召反而不是他，「我給出的答案是盧秀燕。我沒有說她要選，我只說客觀條件上，她比他更適合。」

黃士修表示，侯友宜有做完一任，又經過壓倒性連任，第二任中間再去選總統，即使被罵落跑，衝擊較小，尤其最好是被徵召。2019年有民調指出，大多數選民當時就可以接受柯文哲選總統。2023年的侯友宜，當然也可以。侯友宜認為他的「好好做代誌」路線，能夠爭取中間選民支持。他只要拿到國民黨正式提名，深藍再討厭他，還是得乖乖出門含淚投票。所以他有恃無恐。

「侯友宜有的優點，盧秀燕都有。」黃士修強調，同樣是壓倒性連任，支持度高，好感度更高。更關鍵的是，盧秀燕有的優點，侯友宜未必有。相較於侯友宜的歲月靜好，盧秀燕不吝於對中央議題明確表態。她為了中火，跟行政院打行政訴訟，甚至憲法官司。她表態力挺四大公投，強調守護食安、健康、環保、生態。盧秀燕大小選舉總是身站第一線，不遺餘力為同黨同志輔選。「團結共好，好好做代誌」，盧秀燕都在做。

黃士修直言，真要說的話，新北有市長接班問題，台中有江啟臣、王育敏等人才，反而最沒有問題。說起中間選民，盧秀燕既維持市長高度，也站定該捍衛的立場，同樣受到更多中間選民的肯定。再加上盧秀燕是記者出身，台中市政府跟媒體關係是友善的。「幸好，盧秀燕在《下班瀚你聊》表態，沒打算選總統，也不會當副手。大軍師暐瀚哥可謂鬆了一口氣。」