澎湃新聞報導，大陸國家市監總局9日通報2022年化肥產品品質監督抽查情況：抽查的複合肥不合格率為6.6％，氮肥全部合格。磷肥的不合格率則高達46.0％。不過，總體而言，三種肥料的不合格率均有較大幅度下降，以複合肥為例，該產品近3年抽查不合格率分別為7.6％、9.2％、3.2％。

通報顯示，本次抽查了567家企業生產的589批次產品，涉及複合肥料、磷肥、氮肥等3種化肥產品。發現39批次產品不合格，抽查不合格率為6.6％。在抽查發現的39批次不合格產品中，有3批次產品存在安全專案不合格，占比為7.7％。

此外，本次跟蹤還抽查到上次抽查不合格企業39家，其中，中化化肥有限公司、湖北金明珠化工有限公司、荊門市高園磷肥有限公司、四川瀘州常達工貿有限公司、四川龍騰農業開發有限公司5家企業本次抽查仍不合格。

複合肥料方面，通報稱，本次抽查發現16批次產品不合格，不合格率為3.2％，較上次抽查下降6個百分點。

磷肥方面，通報稱，本次抽查範圍覆蓋過磷酸鈣和鈣鎂磷肥2個品種，抽查的50批次磷肥產品發現23批次產品不合格，抽查不合格率為46.0％，較上次抽查下降11.1個百分點。

從磷肥的銷售企業所在地情況來看，在湖北省抽查了10批次產品，發現7批次產品不合格；在甘肅省抽查了10批次產品，發現4批次產品不合格；在重慶市抽查了6批次產品，發現5批次產品不合格；在湖南省抽查了5批次產品，發現3批次產品不合格。從磷肥生產企業所在地情況看，湖北省、雲南省、貴州省分別抽查了13批次、11批次、7批次，抽查不合格率分別為76.9％、27.3％、14.3％。

氮肥方面，本次抽查了11個省（區）42家企業生產的42批次氮肥產品，經檢驗未發現不合格產品。該產品近3次抽查不合格率分別為8.8％、3.8％、0.0％。

針對監督抽查發現的問題，大陸市監總局要求各地市監部門依法查封、扣押不合格產品，責令不合格產品銷售企業停止銷售同一產品，全面清理、依法處置庫存不合格產品；責令不合格產品生產企業停止生產銷售同一產品，並明確整改要求，督促落實整改措施，及時組織復查。對涉嫌犯罪的，及時移送司法機關。依法將嚴重違法失信企業納入嚴重違法失信企業名單管理。