北市婦幼隊針對性騷擾行為樣態進行網路調查。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市婦幼隊針對性騷擾行為樣態進行網路調查。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市婦幼警察隊針對性騷擾議題進行網路調查，透過問卷瞭解社會大眾對於性騷擾行為的認定、感受及反應，藉此討論性別間言行相處界限，防範性騷擾事件發生。

婦幼隊共回收656份問卷，502人為女性，145人為男性，調查結果最常發生性騷擾的場域為工作場所38.6％、交通工具上37％，最不喜歡的性騷擾行為態樣以毛手毛腳37.2％最多、言語騷擾19.2％次之、再者是觸摸身體隱私處佔18.9％。

民調中發生性騷擾當下會立即制止者佔65％，發生第二次才會去尋求解決方法者佔27.3％，可見對於侵犯程度較少的性騷擾行為，存在著不少隱忍者。

警方提醒，當對方言行讓你感到不舒服、不喜歡，甚至受侮辱時，可立即制止、保持距離或藉口離開，也可透過他人表達及轉告，如對方有長期持續性騷擾行為，紀錄發生時間、地點及現場情境，至警察機關報案，如有監視器畫面、騷擾訊息、在場證人或錄影音等也可一併提供。警方也呼籲第三人能夠見義勇為協助幫忙，切勿隨之起鬨，以免助長他人性騷擾行為。

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