系統電子包含物聯網、車用電子、儲能等三大事業部，積極擴展車用市場及能源市場，主要產品包括胎壓偵測器、車用船用工業電腦、及儲能產品等。儲能產品包括儲能電池櫃、UPS不斷電系統鋰電池，及資料中心BBU等，其針對不同的使用群體分別發展 出可彈性擴充容量、佔地較小，極為適合中小型及家用的分散式模塊機，以及針對大型科技公司、大規模建案專用的大型兆瓦級儲能櫃，且已獲得工控級儲能系統電池國際安全認證。藉由本次分割，除了能在大電力管理產品與綠能工業儲能技術達到專業分工的效果外，並可擴大人才培育及組織傳承，提昇整體營運績效及市場競爭力，未來新公司可更加專注在各種儲能商用、家用、大電力、智能微電網及能源市場之拓展，以積極搶進全球綠能、儲能市場商機。本分割案將提請4月27日召開的股東常會討論，分割基準日暫定為6月30日，預計在完成分割後，電統能源公司之股本為4.0388億元。