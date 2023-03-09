神腦年營收曾經不到10億元，2013年創下427億元高峰，即便目前亦是年營收破300億元的上市公司，邱致忠在神腦扮演相當重要的「推手」，功不可沒。

神腦（2450）9日公布2月營收27.03億元，相較去年同期成長20.78％，累計前兩個月合併營收微幅成長4.78％，主要受惠於2022年年底iPhone14 Pro/Pro Max的預接單，今年1月以後陸續到貨並交貨，推升業績增長。

對於未來整體營運展望，神腦認為，通膨壓力仍在，手機買氣難免受到影響，神腦謹慎看待2023年上半年營運，但預期下半年蘋果、三星等各大手機廠相繼推出旗艦機種，可望帶動新一波手機換機潮，推升買氣增溫、通路商受惠，神腦樂觀看待2023年下半年營運。

神腦日前董事會通過配發現金股利每股2.2元，創下近五年來新高，配發率86.3％，以9日收盤價34.7元計算，現金殖利率6.3％。今年合計將配發現金股利總額5.68億元。

目前為國內最大通訊通路商，神腦2022年營收311.58億元，稅後純益6.56億元，每股稅後純益（EPS）2.55元。

中華電信目前為神腦最大股東，中華電信目前在神腦的持股近28％，中華電信執行副總經理林榮賜目前擔任神腦國際董事長。