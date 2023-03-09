李先彬受邀在劇中客串扮演技指導。（愛奇藝國際站提供）

金旻奎使出摸頭殺治癒高甫潔。（愛奇藝國際站提供）

改編自同名人氣網漫的奇幻韓劇《神聖的偶像》找來以《社內相親》裡的禁慾系秘書一角爆紅的金旻奎飾演大神官，意外來到現實世界，變成男團偶像，為了重回異世界，他必須拿下最佳歌手獎，和男團鐵粉兼經紀人高甫潔攜手闖蕩演藝圈，面臨各種危機，鬧出不少笑料。

因為《酒鬼都市女人們》受到矚目的李先彬，受邀在劇中客串扮演技指導，跟金旻奎上演搞笑對手戲，她要金旻奎詮釋無法感受到任何情感的心理變態，但他的蹩腳演技，硬是把變態演成音樂劇演員，讓李先彬傻眼喊停，沒想到接著他又因為同情劇本裡遭綁架的女孩而痛哭失聲，把角色設定完全拋在腦後，令人感到又氣又好笑。

劇中自帶熱搜體質的金旻奎總是不斷捲入風波，遭設計成為被女富商包養的偶像後，又被想奪走他神力的人刺傷，高甫潔乾脆將計就計，把他受傷原因歸咎於媒體未經證實的報導，導致他被黑粉針對，再次為他化解危機，不過他接連受到媒體矚目還拿下新曲主唱位子，令他的隊友相當吃味，成員間的關係因此變得緊張。

金旻奎在高甫潔飾演的「金月」引導下，嘗試一步步適應演藝圈並透過自身的神力，救治需要幫助的人。他成功使重傷的工作人員恢復神智的影片爆紅後，在網路上被視為治癒師 ，網友紛紛跳出來表示，看他的表演有助身心健康，引起熱烈討論，他也不時對經紀人高甫潔使出摸頭殺，治癒她受創的心，不過他過度干涉人類生死的舉止，讓閻羅王相當不滿，派出陰間使者緊盯他的一舉一動。

隨著劇情發展，金旻奎跟高甫潔的甜蜜曖昧氛圍越加濃厚，他不僅搞笑地跨越宗教藩籬，念起「般若波羅蜜多心經」為高甫潔助眠，在得知曾是女團經紀人的她，走不出成員自殺昏迷的陰影後，他再度使出神力，喚醒昏迷偶像，並在她恐慌症發作時，溫柔地陪在她身邊，讓她感動地說：「早知道就該和你出生在同一個世界，如果在你成為大神官之前遇見你，該有多好。」一番真心話被金旻奎誤以為是希望與他交往的告白，內心劇烈動搖，還自顧自地耍尷尬，得知是誤會後，他惱羞成怒，甚至氣到走路跺腳，用全身表達他的不開心，逗笑觀眾。

另外，魔王李章宇的惡勢力也逐漸逼近，他一心想搞垮金旻奎，第7集中，他透過黑魔法操控吳振錫飾演的偶像，對金旻奎設下陷阱，在灌醉他後，慫恿他酒駕，魔王同時以實境秀提案會議為誘餌，騙來高甫潔，試圖洗腦她背叛金旻奎，兩人能否再次逃出危機，令人好奇。《神聖的偶像》每週四、五上午10點於愛奇藝國際站更新。