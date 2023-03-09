位於金門縣東北方，以豐富的僑鄉、戰地及閩南文化聞名，素有「金東之珠」稱號的碧山東店社區，新建活動中心工程今(9)日隆重舉行動土典禮，建築物規劃為地上2層建築，建造總樓地板面積379.72平方公尺，經費總計2128萬7934元，工期預估約為1年，為居民打造「第二個家」。

碧山東店社區成立於2008年4月9日，擁有相當豐富的文化古蹟，包括睿友學校、陳德幸洋樓及電影軍中樂園831的拍攝場景-陳清吉洋樓、南音演奏、推動環保署低碳永續家園二手商店和金門第一個社區彩繪村，吸引了不少遊客前往朝聖。此外，具有特色的產業如麵茶、洛神花、桑葚、咖啡等自產自銷的農特產品等，也皆是碧山常見的熱銷「伴手禮」。

金沙鎮公所指出，該社區屬農村型社區，就業不易，人口嚴重流失，又少子化，社區內高齡人口、獨居老人持續增加，也成為社區持續推展老人福利服務的重要工作。「社區發展協會」是縣府與公所的好伙伴，很多的業務尤其是社會福利措施需要透過社區來推動，社區需要一個活動場域，縣府及公所積極予以協助，希望透過社區與公部門的合作，期許團結地方力量，讓社區更加茁壯，造福我們更多社區居民，讓社區建設與發展都能越來越好。

碧山東店社區活動中心建築物規劃為地上2層建築，建造總樓地板面積379.72平方公尺，其工程經費來源包含縣府(社會處、建設處)補助1078萬7934元、縣議員建議補助355萬元、公所及鎮代表配合款挹注120萬元，申請(審議中)112、113年東店射擊場睦鄰經費575萬元，總計2128萬7934元，工期預估約為1年完工。

金沙鎮長吳有家表示，社區的發展，不僅需要一棒接一棒的持續經營與努力，更要找到特色與共通點，然後創造新的生機，讓社區有源源不絕的生命力；而縣府及公所是社區發展的後盾，社區只要有動力，大家一起把活動及空間規劃好，多元有效運用，才能共創雙贏。

據了解，該社區活動中心一樓規劃有多功能空間、共餐廚房及儲藏室，二樓為小型會議室及辦公室，可提供鄰近地區居民優質安全集會場所及親子休閒、老人共餐或各類型之講座、活動、政令宣導及終身學習的重地，期讓活動中心多元廣泛使用，達到「健康老化」、「在地老化」及「活躍老化」的目標。

碧山東店社區發展協會表示，為了金門的幸福與永續發展，期待未來縣府、公所與社區間，能更加密切的配合攜手共進，為金門的未來共同打拚。當然，有好的場地與良好的規劃，更要鄉親的踴躍參與，日後要把這裡當成自己第二個家，多來走動與學習，一起讓生活更多元，身心更健康。