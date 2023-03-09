宇隆公布2022年合併營收33.5億元，年增3.64％，營業利益5.45億元，加上美金兌換台幣升值效應，認列2.3億元匯兌收益，稅後純益6.22億元，年增14.66％，EPS達10.32元，高於2021年度9.01元，不僅首度賺進逾一個股本，並改寫歷年新高。

宇隆累計2022年度汽車類、醫療類、工業應用類、自行車及其他類的營收比重，分別為64.64％、6.61％、7.55％、20.5％，年增率表現分別為汽車類持平、醫療類30％、工業應用類-7.5％、自行車及其他類14.4％。

宇隆在四大事業體營運規模良好發展的同時，仍致力落實優化生產效率、調整產品結構、嚴控各項成本費用等重要策略，使得2022年營業毛利率、營業利益率，分別為32.94％及16.26％。

展望2023年第一季，宇隆維持審慎樂觀看法。宇隆自結2月合併營收2.36億元，年減9.7％，累計今年前二月合併營收4.73億元，年減17.65％。宇隆說，觀察中國疫情已漸入佳境，且自農曆春節過後，品牌車廠已逐步恢復生產節奏、經銷商也加大提車力道，將有助帶動宇隆汽車類客戶的拉貨力道，創造公司汽車類事業營運在今年第一季落底拉升。

不僅如此，宇隆積極提升公司競爭力，進一步增加在單一客戶更多不同新產品開發設計的合作契機，擴大在產業市場的接單範圍，將有助於未來訂單保持良好的能見度，並對整體營運帶來正面的挹注。