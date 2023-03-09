車太鉉（左）與柳演錫在片中展現如親兄弟般的好默契。（采昌提供）

46歲韓國男星車太鉉繼《與神同行》後，暌違6年重返大銀幕之作《超完美狗保姆》，飾演為了製作世界上最棒的咖啡而創立咖啡店，最後卻慘敗收場，讓人生陷入危機的「真國」。不過他樂觀積極的個性讓人難以討厭，當片中的表弟柳演錫陷入人生苦惱當下，他毫不猶豫找他踏上尋找「超完美狗保姆」的旅程。過去養過寵物狗的他，也對該片有許多共鳴。

演藝經歷近28年的車太鉉，無愧自己「生活演技達人」的頭銜，就連導演金周煥也稱讚他簡直跟角色一模一樣，雖然個性調皮，卻比任何人都還要溫暖。柳演錫也說：「當聽到車太鉉前輩要演出的消息後，我就絲毫不用擔心跟哥的『兄弟情』。在我當年什麼都不知道、失誤連連的時候，在電視劇《急診室的春天》現場第一次遇見他，他非但沒有露出討厭的表情，反而教了我很多東西，給了我勇氣。」本片還有一個小彩蛋，就是片中主角牆上貼著2人年輕時的合照，實際上就是他們當時拍攝該劇的紀念照。這也讓柳演錫直呼：「當時我就在想，我和哥有什麼緣分，難道這就是命運嗎？」

車太鉉也對流浪狗收容中心的場面印象最為深刻，「那裡環境惡劣，氣味也很濃郁，讓我覺得在那邊工作的人非常了不起。」接著補充：「因為那個場面有喜劇成分，也有想要傳達的重要訊息，所以我不能用單一的喜劇表演方式，但也不能一本正經地演出，所以那場真的很難演。每次跟狗狗們做動作時，我都會即興演出，讓我直覺這真的是部需要演技爆發力的電影。」在濟州島的拍攝，讓他同樣印象深刻：「濟州島的拍攝地很好，我也很喜歡劇組按照電影時序拍攝的方式。通常其他電影無法按照故事順序拍攝，也是我第一次有這樣的經驗。幾乎沒有讓我感到疲憊的時候，反而是療癒了我的作品。」

《超完美狗保姆》將在明（10日）於全台上映。