許多人都會透過運動改善身形。一位女子表示，自己的恥骨相當凸出，「男友都說我有GG」，穿上緊身裙時甚至顯得比前男友的GG還要大，讓她相當困擾，貼文一出釣出許多一樣抱有困擾的女生。有過來人則透露，其實只要長期進行臀橋運動，就能改善狀況讓恥骨縮進去！

原PO在Dcard以「恥骨超級凸！」為題發文表示，她的恥骨凸到讓她相當困擾，「男友都說我有GG」，若是小腹有肉還可以透過縮腹隱藏起來，但恥骨凸得像GG卻是完全沒辦法縮進去，讓原PO超崩潰。

對此，許多女生紛紛回應，「我也是，只能接受自己的GG」、「看來我的小腹還是不錯的，怎麼這樓大家都有GG」、「我也是哈哈哈哈看起來真的超像GG」、「這我，尤其是穿褲子…三角區超明顯超醜乾」、「我也是，妳不孤單」、「謝謝妳發文讓我知道我並不孤單…」、「我也是，還被說過下面怎麼凸凸的」。

有過來人則分享，「可以做臀橋運動試試看！我之前也是一包大GG超難看，長期做下來都縮回去了～」；事實上，臀橋運動除了能夠強化臀部肌力，還可以改善骨盆前傾、打開髖關節，好處相當多，也是許多女性雕塑臀部線條的首選。