韓國人氣主廚孫榮（右）現場示範韓式與日式的炸雞料理，韓式醬汁的多層次酸甜滋味來自草莓醬。（邱立雅攝）

韓國歐爸、人氣料理Youtuber孫榮Kai來新竹了，即日起至4月7日，孫榮與新竹豐邑喜來登大飯店合作推出「韓日雙饗美食節」，完整呈現多達60道韓國、日本經典料理，搶先展開舌尖上的美味之旅。孫榮表示，第2次與新竹豐邑喜來登合作，在3個月前便開始討論如何推出更精緻的佳餚，並花了4天、每天12小時與廚師團隊試菜。

看準孫榮專業與人氣的新竹喜來登，此次2度合作，聯手打造「韓日雙饗美食節」，推出60道韓國、日本經典料理。孫榮表示，韓日雖距離近，但同樣食材的料理方式截然不同，像是生魚片料理，韓國人喜歡醋辣醬、日本人喜歡山葵，烤肉料理。韓國人喜歡醃製後料理、日本人則直接燒烤。處理炸雞方面，韓國人喜歡沾醬，日本人喜歡雞肉原味。

新竹喜來登表示，孫榮選擇有著相似文化的韓、日兩國，在相同的食材及料理類型，創造出兩國的美食差異，讓民眾得以一次享用兩個國家的雙倍美味，豐盛韓、日熱食冷菜包含「韓日燒烤區」供應各式海陸食材的串燒烤肉，「韓日麵攤區」韓式辣冷麵、濟州島豬肉麵、天婦羅蝦烏龍麵及鴨蔥蕎麥麵，「日式壽司吧」首次加入美式加州捲的料理風格，以酪梨、美乃滋結合不同種類生魚片及鮮蔬製作多種清爽開胃壽司捲，熱愛甜食的民眾最期待的飯後甜點有「明洞雞蛋糕」、「韓式胡桃菓子」和「日式醬油丸子」等韓式、日式國民點心等待民眾挑戰第2個胃的美食容量。

新竹喜來登表示，3月16日晚間6時半將舉辦「Kai食堂私廚宴」，由孫榮親自操刀打造VIP專屬的頂級韓日晚宴套餐及韓日啤酒無限暢飲；3月12日及3月21日「Kai食堂廚藝教室」，由孫榮手把手傳授教作「韓式泡菜」及「韓式辣味細麵海鮮沙拉」，完整學做韓式料理，回家也能輕鬆上菜。