茂迪董事會通過2022年財報，合併營收約53.6億元，因為調整兩岸產線，營收相比前一年減少8.73％，毛利率由2021年的9.4％攀升至12.95％，營業利益約3.37億元，相比前一年倍增，稅後純益約2.72億元，相比前一年成長154％，獲利能力大幅增長，這其中還包括打掉兩岸近1.1億的G1電池設備殘值，稅後每股純益約0.73元。

茂迪表示，整體而言獲利能力的增長得利於PERC效率提升所致。展望2023年，年底投入市場的下世代Topcon將在即將到來的季度逐步貢獻，目前訂單能見度已經看到第三季，Topcon的比重已超越PERC。

茂迪自結2月營收新台幣4.8億元，月增32.2％，年增76.05％；累計前2月營收8.43億元，年增16.92％。茂迪表示，太陽能市場成長，以及N型TOPCon太陽能模組新產品積極量產出貨是推升2月營收成長主要動力。