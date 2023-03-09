全家累計1至2月合併營收151.14，較去年同期成長10.9％。

對於3月的營運，全家指出，天氣漸暖，春季概念的應景鮮食新品將陸續上市，並因應3月底會員點數到期推出多元的兌點優惠活動，皆可望成為活絡會員、驅動營收的動能。

截至2023年2月28日止，全家便利商店總店舖數達4,150家。

全家股價9日收盤219.5元，漲幅1.86％。