香港信報報導，京東執行長徐雷在公告中表示，2022年京東與大陸多個行業都經歷許多挑戰，但京東仍取得穩健營運業績，且全年營收首次突破1兆元大關，未來將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。未來面對不斷變化的機遇與挑戰，京東將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。相信京東將在大陸經濟增長中發揮更加重要的作用，並為股東創造長期價值。
京東財務長許冉指出，將繼續探索新的增長機會，同時重視財務紀律和技術驅動的營運效率，為京東未來的高品質增長奠定堅實的基礎。
大陸電商巨頭京東集團9日港股盤後公布，2022年轉虧為盈，期內淨利人民幣（下同）103.8億元，2021年虧損35.6億元。京東2022年營收年增9.9％至1.04兆元。
香港信報報導，京東執行長徐雷在公告中表示，2022年京東與大陸多個行業都經歷許多挑戰，但京東仍取得穩健營運業績，且全年營收首次突破1兆元大關，未來將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。未來面對不斷變化的機遇與挑戰，京東將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。相信京東將在大陸經濟增長中發揮更加重要的作用，並為股東創造長期價值。
京東財務長許冉指出，將繼續探索新的增長機會，同時重視財務紀律和技術驅動的營運效率，為京東未來的高品質增長奠定堅實的基礎。
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