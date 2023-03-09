《京戲啟示錄》彩排，樊光耀（右二）、屈中恆（右四）、王月(中右)、郭子乾（左一）。（寬宏藝術提供）

屈中恆（左）、范瑞君彩排照。（寬宏藝術提供）

《京戲啟示錄》彩排，打漁殺家橋段。（寬宏藝術提供）

「劇場大師」李國修逝世10年，他生前驚艷兩岸三地，被讚譽為台灣劇場經典巨作的《京戲啟示錄》再度開箱登上大舞台，9日首演，他的妻子、屏風表演班藝術總監王月，親自演出「二大媽」一角，別具意義，「我真的很謝謝李小平導演，那時候還好規定我來演二大媽，不然我會後悔三輩子。」

導演李小平表示，演員們排練時的火花一直被王月的眼淚給澆熄，「很難克制她不哭，因為戲裡外對她而言，太多場景是我們沒辦法理解的，都在她的眼淚當中感受到了。」

《京戲啟示錄》是李國修的巔峰之作，是他當年在屏風表演班10周年時，提筆寫自己與父親的故事，啟示著每一個人與家人的關係。1996年首演拉開好評序幕後，累積長達25年口碑，「創拓版」雖因疫情延宕到今年才開演，但剛好是李國修逝世10年，意義非凡。

前往看戲的鍾欣凌是李國修的徒弟，她透露王月曾說，李國修喜歡在半夜寫劇本，當時還是用稿子寫作，隔天她起床看垃圾桶，除了揉壞的稿子外，一半都是衛生紙，「國修老師寫不好就揉掉，徹夜寫到熱淚盈眶。」鍾欣凌也回憶當初拿到熱騰騰的劇本稿，總是邊讀邊流淚。

劇中主角「李修國」由屈中恆接棒擔綱演出，還要演出李國修父親的角色，分飾兩角，對此他壓力爆棚，「我覺得國修老師看得到，知道我們都有在進步。」王月打包票說：「他（李國修）很愛湊熱鬧，一定會來的。」

李國修的弟子群郭子乾、樊光耀、范瑞君、張本渝、張允曦等人，也暌違多年再次聚首演出。郭子乾說，這齣戲實在很難排，尤其戲中戲有京劇橋段，笑言：「我和張允曦飾演的夫妻檔像是來雜耍的。」老班底樊光耀也是隔12年後再演出，他感動說：「可以再次演出，最大意義就是紀念國修老師，常常回憶起屏風表演班的過去。」

《京戲啟示錄》將於2023年3月9日至3月12日於台北表演藝術中心首演，3月18日於高雄衛武營國家藝術中心、4月1日於臺中國家歌劇院巡迴演出，購票請洽寬宏售票。