觀察者網報導，大陸國家醫療保障局9日發布醫療保障事業發展統計快報。截至2022年底，中國大陸基本醫療保險參保人數13億4570萬人；基本醫療保險基金累計結存4兆2540.73億元（人民幣，下同），新冠疫苗及接種費用兩年結算1500餘億元。

快報指出，一、基本醫療保險：

（一）參保人員情況。

截至2022年底，基本醫療保險參保人數13億4570萬人，比上年同期減少1727萬人，同比下降1.3％，參保覆蓋面穩定在95％以上。其中，參加職工基本醫療保險人數3億6242萬人，比2021年底增加811萬人，同比增長2.3％。在參加職工基本醫療保險人數中，在職職工2億6607萬人，比2021年底增加500萬人；退休職工9636萬人，比2021年底增加312萬人。參加城鄉居民基本醫療保險人數9億8328萬人，比2021年底減少2538萬人，同比下降2.5％。

（二）基金收支情況。

2022年，基本醫療保險基金（含生育保險）總收入、總支出分別為3兆0697.72億元、2兆4431.72億元，年末基金累計結存4兆2540.73億元。

職工基本醫療保險基金（含生育保險）收入2兆0637.18億元，同比增長8.6％，其中徵繳收入1兆9494.57億元。基金支出1兆5158.30億元，同比增長2.8％。職工基本醫療保險基金（含生育保險）年末累計結存3兆5003.83億元，其中統籌基金累計結存2兆1470.04億元，個人帳戶累計結存1兆3533.79億元。

城鄉居民基本醫療保險基金收入1兆0060.55億元，同比增長3.5％；支出9273.42億元，同比增長0.2％；年末累計結存7536.90億元。

二、生育保險：

截至2022年底，生育保險參保人數2兆4608萬人，比2021年底增加856萬人，同比增長3.6％。生育保險基金待遇支出891.82億元，同比增長4.7％。

三、疫情防控：

全年醫保基金支付核酸檢測費用43億元。2021年至2022年，大陸全國累計結算新冠病毒疫苗及接種費用1500餘億元。

四、鄉村振興：

2022年，原承擔醫保脫貧攻堅任務的25個省分共資助8899.1萬人參加基本醫療保險，支出180.2億元，人均資助202.6元，農村低收入人口和脫貧人口參保率穩定在99％以上。基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重制度累計惠及農村低收入人口就醫14481.7萬人次，減輕醫療費用負擔1487億元。

五、跨省異地就醫直接結算：

2022年，住院費用跨省直接結算568.8萬人次，涉及醫療總費用1278.27億元，醫保基金支付762.33億元；門診費用跨省直接結算3243.6萬人次，涉及醫療費用76.80億元，基金支付46.85億元。

六、醫保基金監管、協議管理：

2022年，共追回醫保資金188.4億元。2022年，大陸國家醫保局組織飛行檢查24組次，檢查23個省分的定點醫療機構48家、醫保經辦機構23家，查出涉嫌違法違規資金9.8億元。

在被檢查醫藥機構中，通過醫保經辦協定管理方式核查定點醫藥機構74.3萬家。通過協議處理追回資金138.66億元，其中拒付及追回資金115.95億元，收取違約金18.93億元。協議處理33.5萬家，其中約談20.2萬家，拒付或追回資金涉及14.2萬家。

七、醫保藥品目錄：

自2018年國家醫保局成立以來，連續5年開展醫保藥品目錄准入談判，累計618種藥品新增進入目錄範圍，其中2022年新增111種。2022年，協定期內275種談判藥報銷1.8億人次，當年累計為患者減負2100餘億元。

八、醫保支付方式改革：

2022年，206個統籌地區實現DRG／DIP支付方式改革實際付費。按DRG／DIP付費的醫保基金支出占統籌地區內醫保基金住院支出比例達到77％。

九、醫藥價格和招標採購：

2022年，全國通過省級醫藥集中採購平台網採訂單總金額10615億元，比2021年增加275億元。醫保目錄內藥品網採訂單金額為7945億元，占網採訂單總金額74.8％。