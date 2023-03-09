小孩抵抗力弱，有時生病，情況比表面嚴重許多。過去就曾有一名3歲兒童腸病毒發高燒，卻把媽媽誤認成阿嬤，詭異現象讓家人無法理解，醫師察覺不對勁，緊急安排檢查，才發現男童竟有腦膜炎，撿回一命。

小兒科醫師王韋力在節目《醫師好辣》分享自己遇到的案例，3歲男童因為連日高燒不退，嘴巴破洞，吃不下飯，送醫檢查後確定為腸病毒感染，住院治療後逐漸好轉，媽媽也接到出院通知，來接兒子回家。

未料此時男童卻出現異狀，雖然氣色相當好，卻看著媽媽不斷叫著阿嬤，讓母親無法理解，王韋力見狀也詢問男童「媽媽在哪裡呢」，男童左看右看，完全無視站在旁邊的媽媽，改問「阿嬤在哪裡」，男童立刻手指媽媽「在這裡」。

王韋力驚覺事情不對勁，立刻安排脊隨穿刺檢查，這才確定自己的猜測，原來男童罹患了腦膜炎，導致意識與認知出現變化，幸虧及早發現，也尚未出現肢體麻痺等近一步的症狀，順利完成治療，事後也沒有併發症。王韋力也感嘆「以前的腸病毒真的很可怕」。