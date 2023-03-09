蔡英文總統預計4月初出訪中美洲友邦途中，在加州洛杉磯會晤美國眾議院議長麥卡錫。美國國務院發言人普萊斯8日證實蔡總統有美國之行，但在面對中國大陸的抗議下，普萊斯淡化此行的重大意義，強調蔡總統赴美是「過境」（transit），而未使用「訪問」（visit）一詞。他說，台灣高階官員過境，符合美國長年政策及與台灣的強健非官方關係，「這不是什麼新鮮事（nothing new），不是什麼新突破」，完全符合基於美國「一中政策」的現狀。

普萊斯補充道，蔡總統本人在過去7年來，已過境美國6次。但相較於此次赴美有「蔡麥會」的安排，法新社報導指出，過去這些旅行多半是在往返拉美途中過境美國，而不是要在美國進行備受矚目（high-profile）的會談。

在媒體簡報會上，有記者追問普萊斯「蔡麥會」的安排。對此，普萊斯提到麥卡錫前一天已證實，但有關麥卡錫的行程，只有他本人及其辦公室能夠做決定，相關細節也要問對方。記者又問，是否有任何國務院官員打算會見蔡總統，他答說不曉得有這類計畫。

記者又追問普萊斯，他為何沒有像過去一樣，提及美方對於台灣高層過境，一向依據「安全、舒適、方便」等三個原則考量？而讓蔡英文總統在洛杉磯待上幾天，又怎能說只是「過境」，這是否代表美方的做法有變？記者反問說：「好的。嗯，如果我從美國飛往中國，決定在洛杉磯停留三天，我想航空公司不會說這是過境，對吧？」

普萊斯則答稱，「問題核心是現狀。這符合現狀，符合我們的『一個中國』政策。我們應用『一個中國』政策的方式沒有任何改變。」

另外，針對中國大陸外長秦剛近日批評華府，一邊要求中方不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反「八一七」公報向台灣售武，普萊斯表示，美國正在做的是試圖強化、保護及維持現狀，這個現狀是過去數十年來台海與更廣闊區域和平與安全的核心。他說：「我們在烏克蘭問題上所做的一切，我們為支持台灣所做的一切，都符合基於規則的秩序。」

普萊斯又說，美國和世界上數十個國家正在做的是，支持基於規則的秩序，支持《聯合國憲章》、國際法和《世界人權宣言》中載明的秩序，這些原則就是大國不能欺負小國，大國不能企圖透過武力重劃邊界，強權絕非公理 。