蘆竹一號社會住宅3月27日至29日可以開箱搶先看。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹一號社會住宅3月27日至29日可以開箱搶先看。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹一號社會住宅，將於今年4月7日至4月14日受理民眾承租申請，有意申請入住的民眾，可於今年3月27日至29日這三天期間，撥空前往參觀房型。

蘆竹一號社會住宅位於蘆竹區大新三街173號及175號，為一幢兩棟地上12層、地下2層住宅，提供一房型76戶、二房型36戶，共112戶住，住宅空間均有客餐廳、臥室、浴室及曬衣陽台等獨立空間，二房型則另有廚房，屋內設備皆提供空調、熱水器、廚具、床架、衣櫃、鞋櫃等，其中一房型更加配沙發、茶几及餐桌、椅等。

住宅發展處說明，蘆竹一號正面緊鄰二二八紀念公園及埔心溪，大部分房型開窗方向朝向公園，享有綠地景觀及開闊的棟距，浴室採用乾溼分離且獨立換氣，空調更採用一級省電的冷暖氣，提供相當舒適的居住環境，另社區低樓層規劃有健身房、韻律教室、會議室及交誼廳等公共空間，入住後可登記使用。

住宅發展處表示，為提供民眾了解現場環境及評估承租需求，本市社會住宅服務中心將於本月27號到29號辦理限時三日搶先看活動，每日11時至14時、15時至19時開放參觀（10時30分開始發放號碼牌），屋內還邀請了配合的好夥伴廠商佈置樣品，如果有看到喜歡的家具、家電，後續可向廠商以住戶優惠購買。住宅發展處補充，為保障現場看屋品質，服務中心將採取人流及動線管制，每日限630人次。

本案社會住宅租金、申請方式及申請資格已公告於桃園市政府住宅發展處（https://ohd.tycg.gov.tw ）及桃園市社會住宅服務中心官網（https://www.tshsc.org.tw ），民眾可先上網瞭解，如有疑問歡迎電洽桃園市社會住宅服務中心（電話：03-3331481轉9）。