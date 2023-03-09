為因應當前治安狀況，警政署陸續推出包括查緝槍、毒、詐欺、黑道等「專案」，甚至2006年的「清源專案」，都以2.0姿態歸來，基層對此有些怨言。對此警大行政管理系教授孫義雄撰文表示，只要是經過「證據檢證」有效的專案，就應該採行，專案是否曾經被取消過，則不是考量的重點。

孫義雄指出，警政署基於警察工作過度繁雜，為減輕第一線警察同仁的負擔，檢討各專案及評比（核）計畫項目，自107年的93項，取消、整併迄111年僅餘18項，減化幅度達80.68％。

但年初警政署為因應當前的治安情勢，預先防制詐欺集團囚禁、凌虐無辜求職民眾，將「加強重要節日安全維護工作」，延長至近1個月，並著重在「淨樓」打詐、協尋失蹤人口；並強調該計畫只有鼓勵、獎勵，沒有懲處，但卻被批評為「春安復辟」。

他表示，取消、整併過去成效不彰卻勞師動眾的專案，是組織具有前瞻性的革新；但針對當前的治安狀況，彈性地採用適宜的方案，也是當前權變運用創新警政策略的特色。專案能夠發揮成效，端看能否改善治安，而不是曾經取消就不能再用。

但是什麼樣的方案才是有效的警政作為？他說，美國Sherman教授提出了「循證警政」（又稱為以證據為基礎的警政），主張以研究方法及科學證據檢視各種警政作為及方案，目前美國、英國和加拿大的警政單位都非常重視循證警政。

他指出，循證實務的概念早已在各個領域風行，Sherman教授帶領團隊接受美國國會委託，對聯邦政府所資助，耗費超過40億美元的500多項美國的犯罪預防方案進行評估；得到一個體悟，認為只有經得起實驗驗證的警政策略，才能真正發揮控制犯罪的效果。

他表示，Sherman結合循證實務的思考模式，提出了循證警政的概念，推廣以「證據」檢視警政策略的做法；建議以高品質的科學證據為基礎，以「定位」（targeting）、「測試」（testing）和「追蹤」（tracking）等「三T」原則檢視各種警察作為，以善用珍貴的警察資源。

孫義雄強調，治安的需求會隨著社會狀況的變遷而更迭，警政決策者要做的是採用最有效的方案，做好維護社會治安的工作，專案是否有效，「循證警政」提供了檢證的標準；只要是經過證據檢證有效的專案就應該採行，專案是否曾經被取消過，則不是考量的重點。