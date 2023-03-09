南投立委補選，民進黨蔡培慧險勝國民黨林明溱，攻下藍營優勢區。針對接下來的2024年總統大選潛在人選聲量，根據《Lowi Ai 大數據》的最新網路數據，在正面評價的部分，副總統賴清德位居第一，其次是新北市長侯友宜。

根據匯流新聞網公布的《Lowi Ai 大數據》3月1日12時至3月8日12時網路輿情顯示，在潛在的總統候選人中，賴清德本周網路總聲量第一名，高達39,333筆；排名第二的為閣揆陳建仁，達32,039筆；排第三是國民黨主席朱立倫，總聲量為28,186筆；第四為新北市長侯友宜，網路聲量20,589筆；第五為鴻海創辦人郭台銘16369筆；第六為民眾黨主席柯文哲15841筆；第七為副閣揆鄭文燦1956筆。

另外，以正面評價來說，本周賴清德的正面評價佔比為50.5%，首次位居第一；其次則是侯友宜，正面評價佔43.7%，朱立倫正面評價佔42.7%第三，陳建仁為41.2%居第四，郭台銘40.8%第五，柯文哲35.2%第六，鄭文燦34.9%第七。南投立委補選勝選，讓賴清德的正面評價上升不少，而部分人士認為侯友宜未出席南投立委補選林明溱選前之夜，懷疑侯友宜不團結，影響了侯友宜的正面評價。

賴清德正向聲量約50.5%，佔比過半，推測是來自綠營的一致好評，加上民進黨在南投立委補選中的打法，將國民黨候選人林明溱的爭議挖出，吸引到部分中間選民的聲量，以及「化負為正」的「聲量獲利」。

針對正向聲量、負向聲量的比較，國民黨新北市議員黃心華對此有不同解讀，因民進黨最近在南投立委補選獲勝，所以民進黨支持者會願意且大聲地表達自己的聲音；相對的，國民黨支持者與泛藍群眾因南投立委補選失利，近期內會比較沉默一點。所以短期內的聲量，會對綠營的政治人物比較有利，這是受到短期時事與沉默螺旋的影響。