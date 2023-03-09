日本「桌球天后」福原愛2021年與江宏傑簽字離婚，結束5年婚姻，當時她跟橫濱男的不倫戀鬧得人盡皆知，多年優質形象全毀。近來她轉往大陸活動，日前更進軍元宇宙，推出限量3999個虛擬商品，卻陷入滯銷狀態，不過她的心情似乎不受影響，昨(8日)還分享16歲的舊照，嬰兒肥模樣讓網友看傻眼。

福原愛近日為慶祝國際婦女節，在微博發文：「16歲的我和現在的我，祝各位女神節快樂！」並曬出手拿日本雜誌的照片，封面正是16歲時的青澀舊照，那時她留著短髮，笑容非常燦爛，除了臉頰有些嬰兒肥，下巴也非常圓潤，與現在比起來有不小的差異。

福原愛16歲時的模樣，臉蛋較為圓潤。(圖/福原愛 微博)

畫面曝光後，網友紛紛回應：「出軌女能不能滾」、「可以看出歲月流逝了，以前很清純可愛」、「有嬰兒肥時期比較美」、「我仔細看才知道是她」、「歲月是把殺豬刀，如花的年齡總是被歲月摧殘，沒有必要感傷。」

福原愛2月底宣布和大陸粉絲平台FanFirst合作，總共預計發行3999張「數字人」虛擬商品，但卻傳出首周開賣300張試水溫，一張都沒賣出去，4月卻還要發行301到3999張虛擬商品，讓網友看得狂酸：「形象變差了」、「都過氣了，不要再出來啦」、「其實長的很路人，誰要買」。