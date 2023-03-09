民進黨主席賴清德8日在黨內通過「建議黨內議員不要挑戰現任」，不但針對徐巧芯、王鴻薇等藍營戰將，也明顯想要牽制住新北市長侯友宜。民眾黨台北市議員林珍羽9日在《新聞大白話》節目強調，除了綁住侯友宜，賴清德的目的還在撫平不同派系，一箭雙鵰進行他的綁樁大計。各派系表面上說不認同，其實只是喊喊，目的就是直接告訴賴清德，民進黨現在還不是你一個人說了算，要坐下來好好地談各派系要如何來分贓。

「不要忘記民進黨有一個什麼？時空背景不同之術！」林珍羽表示，所以賴清德連三跳，可以說是跳槽、落跑的始祖，時間背景不同，他們根本不在乎。

林珍羽指出，另外一個觀點是，賴清德有夠聰明！為什麼？他這樣的做法就等於是一石二鳥、一箭雙鵰，這叫作綁樁大計！綁的第一個樁是誰？綁侯友宜！第二個綁的是誰？黨內立委。他要的就是守護這些黨內立委，你們的派系乖乖的，我就給你們顧好！

「不要忘記，2022蔡英文可是不管任何派系的反對，直接用提名的！」林珍羽強調，她不管你們有沒有民調，不管你的成績如何，直接沒收初選。所以賴的目的是什麼？我就是給你綁樁。賴清德今天要如何去撫平不同派系？各派系表面上說不認同賴清德這個做法，其實只是喊喊，目的就是直接告訴賴清德，民進黨現在還不是你一個人說了算，很多事情都是要坐下來好好地談，派系大家要如何來去分贓！

林珍羽直言，所以賴清德現在很聰明，這個叫做綁樁大計，大家不要被他給騙了。