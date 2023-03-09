女星Janet（謝怡芬）在美國德州出生長大，她畢業於麻省理工學院，主修生物科學和西班牙文，回台後曾在台北榮民總醫院工作，因朋友介紹進入演藝圈，在旅遊節目中，自然親切的表現受到許多觀眾支持，去年她透露飛到美國照顧家人，已經許久沒有回台，近日她更新社群平台宣布已經回到台灣，吸引4.2萬網友按讚。

Janet昨（9日）在社群平台發文開心宣布：「Hi Taiwan! 我回來了！！！」同時附上一張超美回眸照，43歲的她穿著格紋西裝，一頭長髮披在肩後，皮膚質感清晰可見，雖然能看見臉上的皺紋，但整體卻自帶女神氣場，優雅又知性，上傳短短一天就累積4.2萬人按讚，女星林予晞直呼：「OMG我的女神姐姐回來了」，Janet激動回「想你啦！！！」網友開玩笑「我每天坐捷運都看到妳啊，原來妳不在台灣嗎？」Janet大方互動「你幾點坐？我去找你」。

不少網友留言：「歡迎回台」、「剛剛乍看以為是楊紫瓊」、「那天看到妳了，狀態真好！」、「看到法令紋跟魚尾紋了，還是好美」、「仍一樣美麗」、「我剛剛猛一看以為是蘇菲瑪索」、「這頭髮，亂美的」。

Janet去年9月就透露要飛國外當背包客，表示要留在美國照顧兩個兒子，她2015年和英國華裔男星吳宇衛結婚，男方事業多在歐美地區，Janet不時從兩地往返兼顧家庭與工作，如今總算回台，也讓許多粉絲期待她的新作品。