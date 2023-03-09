短裙妹搭捷運疑似遭偷拍 手機錄下怪男這動作報案

有網友今天晚上在臉書爆料公社PO文，要搭乘北捷女性請注意，他表示今天上午9點多她的女性友人搭捷運，從台北車站搭往象山站方向的車班，上車後發現一名男子靠的很近，於是他的女性友人看到身後有空位坐下去遠離該名男子，過了幾站後該名男子也轉身站到女性友人這側，途中不時盯著女性友人，差不多到了信義安和站男性直接坐下拿出手機，他的女性友人也趕緊拿出手機蒐證，於是拍到了男子開始把手機放在大腿處，鏡頭朝著女性友人的腿拍，事後向警方報案，並PO網請搭乘捷運的女性留意！

事後將影片PO網，提醒搭捷運的女性乘客要注意該名男子，雖然已經報警但還未抓到，不過站務人員有看到並且也與警方一起調過錄影帶了。網友質疑，「應該要上去看他手機才對，這樣好像沒辦法證明他有在拍你朋友吧。」、「都對他拍照加錄影了、怎麼不當下抓住他.....」、「噁爛 迷片看太多」、「超級明顯 他是不是把別人當白癡」。

警方表示，被害女子向站務人員求助，捷運警察隊陪同調閱相關資料，並已由轄區警方進行偵辦。