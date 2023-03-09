裕隆去年營收770.79億元，年減1.24％，營業利益101.06億元，年增41.63％，全年虧損46.97億元，每股虧4.8元。

雖受到新安東京防疫險致使去年虧損，裕隆表示，新安東京防疫險已於今年2月中旬全數到期，防疫險事件乃一次性影響，集團公司本業持續穩定獲利成長，預期今年營運表現將回歸正常水準。

除通過去年財報，裕隆9日董事會亦通過增資新安東京14.91億元。裕隆表示，主要因應轉投資公司新安東京去年底董事會通過增資新台幣80億元，用以強化新安東京海上產險資本結構，並確保對全體保戶的承諾。

裕隆表示，裕隆集團與日本東京海上兩大股東主要依據既有股權比例49.48％及50.18％分別進行認列。

此外，裕隆董事會也通過處分裕融甲種特別股（不超過2,400萬股）、辦理現金增資發行普通股7,000萬股，以及發行70億五年期可轉換公司債等決議。裕隆表示，相關籌募資金將優先用於充實營運資金、償還債務及改善財務結構，為新能源車生產、綠能事業發展與裕隆城等業務成長預作準備。