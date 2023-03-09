民法成年下修至18歲今年正式上路，卻有人因此倒霉權益受損。國民黨立委鄭正鈐接獲林姓陸配陳情，她剛滿18歲的兒子取得專案居留後尚未期滿，父親卻過世，但在修法後他已經被視為成年，取得台灣身分證將相當困難。鄭正鈐認為修法有疏漏，前內政部長徐國勇曾通融印尼三姐妹案，盼也能為此解套。

林姓陸配與台籍丈夫育有一子林男，今年剛滿18歲，林男原本2020年已取得專案居留，若沒意外，明年就能取得台灣身分證，也就是20歲以前就能正式成為台灣人。

然而2021年5月他的父親肝癌離世，當時又是疫情最嚴峻，所以難以抵台，去年1月他回來台灣，停留時間超過183天，今年3月他希望申請延長，卻被移民署拒收件。因為從今年開始，他就不再能依親，他已經算民法上的成年人了。

鄭正鈐表示，林姓母子準備的資料很充分，林男確實是「台灣之子」，但因為民法下修至18歲有些細節會有疏漏，才會發生這樣的個案，除了希望相關法規更完善外，他也建議能給林男再延長居留一次，林男待滿法定天數就可以解決這個問題。

鄭正鈐指出，去年發生印尼三姐妹的父親因在台涉案被撤銷永久居留證，導致三姐妹要限期離境，前內政部長徐國勇開會決議讓他們不用離境，既然有前例可循，希望內政部移民署也能網開一面，把真正的台灣之子留下來，於情於理應該都說得過去。

林男表示，「我是我爸唯一兒子，我認同自己是台灣人」，因此想要在這裡辦理戶籍，這裡人文環境相當不錯，這裡的人很熱情，樂於幫助別人也非常友好，只是他不理解這裡的法律，也沒其他親人可依賴，希望在這裡獲得幫助；在校成績還不錯的他，也希望報考台灣的大學，第一志願是想上台大醫學院。