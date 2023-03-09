嘉義市警察局長陳炯旭今天晚上率大批警力，到聲色娛樂場所執行「專案臨檢」。（廖素慧攝）

北部竹聯幫明仁會辦春酒有百餘名辣妹團助興，氣焰熾盛，挑釁公權力的意味濃，嘉義市警察局長陳炯旭今天晚上率大批警力，執行「專案臨檢」，兵分多路臨檢16處KTV、有女陪侍的小吃部、電子遊藝等娛樂場所，宣示對黑道幫派零容忍，強力威力掃蕩。

嘉義市政府警察局特勤小組全副重裝荷槍執行臨檢，展現威力掃蕩的氣勢。（廖素慧攝）

嘉義市警察局長陳炯旭今晚率大批警力全副重裝，威力掃蕩聲色場所。（廖素慧攝）

嘉義市政府警察局今晚出動68名警力全副重裝，實施「專案臨檢」，針對轄區重點幫派組合堂口據點、經營圍事行業處所及成員經常聚集出入的處所，展開威力掃蕩。

陳炯旭表示，幫派堂口藉舉辦春酒，企圖串聯壯大聲勢，嘉義市警察局對黑道幫派零容忍，絕不容許黑道猖獗、肆意橫行，妨害社會的安寧及人民的安全，公權力不容挑戰。

陳炯旭表示，對幫派組合經營投資及依附的各種營業場所，警方一定強勢擴大臨檢盤查、掃蕩，並運用第三方警政策略，持續行政查察，偵蒐不法行為，掌握危害社會治安的各類犯罪事證、不法活動，壓制黑幫氣焰，展現警方維護治安的決心，讓不法幫派分子有所警惕。