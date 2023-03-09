看好毛小孩帶來的龐大商機，台北大直英迪格酒店sneaKOut BAR戶外酒吧將於明（10日）起開放寵物入場，成為寵物友善餐廳，並將在3月19日及3月26日下午2點至4點半舉辦讓飼主及愛犬參與的「毛孩下午茶派對」，門票票價包含毛孩鮮食及單人精緻下午茶，現場還邀來小動物舒壓專家張維誌老師親授毛孩舒壓手法，賓客還有機會抽中毛孩按摩課程、毛孩按摩書籍、大直英迪格住宿劵等獎品。

「毛孩下午茶派對」門票每張999元，讓1位飼主攜帶1隻狗狗參與，更能以優惠價格讓主人與毛孩都能享用下午茶餐點。毛孩餐點每套價值480元+10%，是台北大直英迪格與寵物鮮食專家「汪事如意」合作，獨家提供毛孩鮮食「威靈頓鴨胸」套組，包含威靈頓鴨胸、滿月銅鑼燒、恐龍小蛋糕、雞肉捲捲等，只在台北大直英迪格的毛孩下午茶派對吃得到。

「毛孩下午茶派對」讓狗狗們享用威靈頓鴨胸下午茶套組。（台北大直英迪格酒店提供）

主人可享用的下午茶每套價值560+10%元，包含焦糖布蕾、巧克力紅絲絨、法式手工香腸鹹派、迷你惡魔漢堡及任選飲品1杯。此外，「毛孩下午茶派對」現場將邀請到服務過上千隻犬貓、國內首位與動物醫院產學合作的小動物舒壓專家張維誌老師與主人們分享如何透過5大按摩技術，由觸摸及輕撫，消除毛孩的不安全感，增加牠們的自信；現場也安排駐唱歌手Live演唱、草地跑跑互動及立體打卡點，還有豐富摸彩活動。