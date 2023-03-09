楊千霈今（9）日前往觀賞李國修生前巨作《京戲啟示錄》，剛好是她41歲生日，開心說：「這40年來我從來沒有生日進劇場，這個經驗特別難能可貴，先前從來沒看過。」尤其這一次是好友屈中恆挑大樑演出，以往屈中恆都會幫她慶生，這一次生日進戲院看曠世巨作、又有好友演出，意義非凡。

鍾欣凌前來支持老師李國修的生前巨作。（粘耿豪攝）

方文山前來觀賞舞台劇。（粘耿豪攝）

楊千霈受訪時戴著口罩不露面，原來是因為前陣子她為了3月底要到日本滑雪，先上了訓練課，在練習過程一切平安，沒想到下課後步出練習室摔了一大跤，鼻子、下巴直接撞上水泥地，當場血肉模糊，「剛開始真的蠻嚴重的還會滲組織液，換藥時分不清楚到底是皮還是肉。」但目前臉部的傷口已經癒合，可以貼上人工皮，「接下來也還是有工作，傷口復原得還不錯，一切都在軌道上。」

卜學亮（左）和洪都拉斯一起進劇場看戲。（粘耿豪攝）

洪都拉斯和卜學亮也前來看戲。卜學亮表示上次看《京戲啟示錄》是李國修最後一次演出，這次進劇場是因為好朋友屈中恆擔綱演出，笑說：「屈中恆很貪心啊，幾個大的劇他都有參與，來這邊觀摩學習一下。」洪都拉斯在旁開玩笑補腔：「所有好戲都被他演走了，我只能演8點檔了。」