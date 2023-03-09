經典賽大陸今(9日)首戰與日本交手，日本隊推出「投打二刀流」球星大谷翔平先發，將對手打線壓制，投完4局退場，僅被揮出1支安打無失分，幫助日本以3：0領先，其中，唯一從大谷翔平手中敲出安打的，即是曾奪下全壘打王的大陸球星楊晉。

大谷翔平開賽後，前三局漂亮讓大陸打者3上3下，直到4局上1出局後，才被大陸楊晉第二打席在1好2壞時，抓準機會，瞄準99英里(約159公里)球速的外角快速球推成左外野安打，讓大陸隊有了首次上壘的機會。

此外，6局上梁培也逮住戶鄉翔征的92哩速球，一棒掃出左中外野牆外，不只讓大陸隊在這場比賽破蛋將比數追成1比3，也讓東京巨蛋安靜了一瞬間。

事實上，今年24歲的楊晉，2018年時在亞運以最年輕球員身份入選大陸隊，後2019年在美國獨立聯盟訓練，並於該年的亞錦賽來台參賽，對韓國之戰演出3安打猛打賞，不僅當時轟出人生中第一支全壘打，當年還以兩轟成為該屆全壘打王。