今年1、2月假期多，儒鴻前二個月的營收都出現年衰退。
羅仁傑指出，公司客戶很多，有不同的品牌廠、通路商，各家庫存去化的速度不一，有的快、有的慢，因此訂單的波動較以往過去幾年起伏不同。
不過，羅仁傑指出，整體來看，第二季訂單已接得差不多，預期自3月起營收就會慢慢回升，4月會更明顯；第二季將比第一季改善很多、成長更明顯。另，今年上半年，營占約3成的布品的表現會比成衣好。
儒鴻下半年的訂單將從第二季開始談，羅仁傑表示，以目前客戶庫存去化，預期下半年的景氣會回來。
成衣大廠儒鴻（1476）9日舉行法說；儒鴻副總羅仁傑表示，第二季營運可望成長；下半年表現，要等到第二季時才會看得比較清楚，但，預估成衣景氣會回來。
今年1、2月假期多，儒鴻前二個月的營收都出現年衰退。
羅仁傑指出，公司客戶很多，有不同的品牌廠、通路商，各家庫存去化的速度不一，有的快、有的慢，因此訂單的波動較以往過去幾年起伏不同。
不過，羅仁傑指出，整體來看，第二季訂單已接得差不多，預期自3月起營收就會慢慢回升，4月會更明顯；第二季將比第一季改善很多、成長更明顯。另，今年上半年，營占約3成的布品的表現會比成衣好。
儒鴻下半年的訂單將從第二季開始談，羅仁傑表示，以目前客戶庫存去化，預期下半年的景氣會回來。
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