為取得洗錢帳戶，詐騙集團刊登假求職廣告，標榜「工作自由」、「輕鬆賺」「待遇高」、「迅速圓夢」等噱頭吸引民眾上鉤，再以15萬元以上高價蒐購或誘騙求職者的銀行帳戶，甚至發生「黑吃黑」不願付出蒐購費用，導致囚禁、凌虐被害人的「台版柬埔寨」案件層出不窮。

警方表示，詐團無論是用虛擬貨幣或其他方式洗錢，最終都還是需要人頭帳戶將贓款領出，在警方嚴打詐騙下，現在人頭帳戶越來越難取得，黑市價格也水漲船高，從以往2、3萬元飆漲到1、20萬元，為蒐購人頭帳戶，歹徒可說是無所不用其極。

最常見的是用假求職詐騙手法，要求民眾面試、交出銀行帳戶，再帶往銀行設定網銀約定轉帳功能，並以等候面試結果為藉口，將民眾限制在旅館或租屋處，等到帳戶遭警示才放人。或是佯稱要製作薪水帳戶，騙取存摺與證件，作為人頭帳戶及申辦人頭門號。

更惡劣的是佯稱欲以高價收購，但為了節省詐騙成本黑吃黑不願付錢，然後將被害人囚禁，衍生出台版柬埔寨案件。

警方表示，求職要特別留意徵才公司資訊，查證公司是否合法立案，面試前告知親友或陪同前往。切勿輕易繳交、出借或出售身分證件、帳戶等，不繳交不合理、不明費用，不隨意簽署文件契約。此外，切勿販售個人帳戶，以免成為詐騙共犯。

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