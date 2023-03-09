性感女星熊熊（卓毓彤）以「國光女神」形象爆紅，也在一些綜藝節目中有亮眼表現，火辣外型和率真直爽的個性讓她圈粉無數，曾因不雅影片外流飽受爭議，但她坦然面對又不畏異樣眼光，令人刮目相看。熊熊除了經營個人頻道，還有在接主持活動，最近分享活動上跟著音樂熱舞影片，差點走光引起討論。

從熊熊的IG上能發現，她近期工作重心放在主持活動上，有許多主持的花絮照片，8日她上傳一段約30秒影片，畫面是她穿著深V禮服，隨著台上表演嘉賓玖壹壹（911）的歌在台下伴舞；雖然身上是夢幻禮服，但她不計形象蹲在地上左右晃動，反差相當大。

熊熊不計形象熱舞，胸前差點走光。（圖／摘自熊熊卓毓彤IG）

有眼尖網友注意到，熊熊在跳舞時胸前春光若隱若現，已經幾乎快走光了，都忍不住驚呼，「直接醒來了我」、「這個姿勢真的很漂亮」、「太邪惡了」、「辣台妹就是妳」；有不少粉絲被熊熊豪邁舉動打敗，笑說「明明很漂亮又性感，走的卻是諧星路線」。

熊熊除了曾是國光女神，過去也獲得過不少獎項，像是「2013FHM男人幫-百大性感美女最佳話題賞」、「2013年東森ETTODAY新宅男女神美胸女神獎」，在IG更有超過81萬粉絲追蹤支持。