擁有「馬牌輪胎」商標名的德國公司Continental，透過子公司Continental co-pace來台找尋新創公司和創新技術，由美商創投業成立的宇斻管理顧問（Mosaic Venture Lab）整合的平台運作，在台灣新創科技基地（Taiwan Tech Arena）設立合作辦公室，作為台灣計畫的第一步。

Continental是世界第四大輪胎製造商，自2007年收購Siemens VDO之後，已成為全球前三大汽車零部件供應商之一，年營業額超過400億歐元。Continental co-pace則為其子公司，亦成立於2017年，專注於找尋新創公司創新技術提供POC驗證、並於總公司供應鏈中測試，提供總公司創新產品方向。自2017年以來，CO-PACE已提供200多家新創公司POC驗證，為尋求創新產品，其觸角遍布美洲、亞洲、以色列等地區。

宇斻管顧為設立在台灣的新創投資加速器，創辦人Mr. Volker Heistermann具備豐富的汽車產業經驗，曾協助過全球汽車大廠奧迪、福斯等廠商於台灣尋找創新關鍵零組件。兩家公司9日一起舉辦合作辦公室的揭牌儀式，欲透過雙方的合作發崛台灣的資通訊產業能量，打造獨一無二的次世代車用電子供應鏈。

Continental co-pace亞太區總監邱殷樂表示，Continental積極於全球尋找創新零組件並協助產品驗證，藉由雙方合作加速於台灣尋找潛力新創，奠基於台灣的ICT產業優勢，提供次世代汽車供應鏈模組，以維持產業領導地位。

雙方此次的合作，預計將於一年內，達成20家國內新創企業/學研初創與德國Continental總部對接，若成功打入其供應鏈，預計將創造數十億美元產值，亦能協助台灣的製造業轉型以及更多新創企業進入國際大廠供應鏈，在電動車需求大爆發的階段搶下灘頭堡。

宇斻管顧指出，去年3月自國發會公布「2050淨零排放路徑及策略」以來，在運具電動化方面，台灣已訂出市區公車和公務車將於2030年全面電動化，新售小客車和機車在2040年百分之百電動化的目標。此外，經濟部也加強推動補助在地生產、開發關鍵零組件及帶動內需市場等三大策略，助攻台灣電車產業，並估計最快2025年電車產值達新台幣（下同）6,000億元，加上其餘汽車整車、零件產值，可望成為新興兆元產業。