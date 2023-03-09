4名大法官於9月底任期屆滿，總統蔡英文召開大法官提名審薦小組會議，由副總統賴清德任召集人。不過，外界擔心，未來將會出現15位大法官都是蔡英文提名，恐怕恐喪失司法制衡。臉書粉專《工程師看政治》甚至認為，災難來了，也就是憲法的解釋權，會完全在民進黨的手上。

《工程師看政治》今(9日)在臉書粉專貼文表示，蔡英文要提名4位大法官人選，由賴清德擔任提薦組召集人。民進黨目前佔據立法院絕對多數，未來的15位大法官將全部都是由蔡英文提名出來的，也就是憲法的解釋權，會完全在民進黨的手上。對我們來說，這當然是災難。

該粉專接著指出，未來大法官100%的比例都由民進黨控制，可以想見，將來只要有全國級的爭議上到大法官層級，結果必是凶多吉少。

因此，該粉專建議，若蔡英文想避免權力集中，就不要提名大法官，把4名空缺留給下一任總統。不過，蔡英文不會這樣做，權力是她的糖衣毒藥，上癮了就放不掉了。只要民進黨不下台，政治黑暗就看不到盡頭，2024選票是我們唯一的機會，還請國民黨與民眾黨加油，別讓我們失望。