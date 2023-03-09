前監察院長王建煊6日宣布將出馬參選2024總統，他說台灣如果沒有支持統一的聲音，中國會有更高機率對台灣動武，「台灣現在非常危險！」王建煊9日在《線上面對面》節目強調，和平統一才能保有選舉跟言論自由，兩岸才能平等，而且我們是大哥。他並舉小學課文《兩擔穀子》的故事，弟弟幫哥哥著想偷送兩擔穀子，哥哥也同樣幫弟弟著想，希望兩岸是這樣的兄弟，而不是抱著美國大腿想著要對幹，不該是這樣的方向。

主持人張介凡問到，「所以您說的和平統一不是投降？」王建煊強調，怎麼會是投降呢？但是如果他打起來你就投降了！投降以後你就是敗兵，到時候你還說你要選舉，還要媒體自由，放屁，少來，再講抓你走了！但是和平統一，我們是平等站在兩方，我們是大哥！

（影片來源取自《中天電視》若有移除請見諒）

王建煊提到，國父孫中山創建國民黨，成立中華民國；然後有一個共產黨，成立中華人民共和國。所以我們是大哥，他是小弟，但是今天小弟發展得比大哥好很多。既然我們是兄弟，那你就應該多幫幫大哥呀！汶川大地震，我們台灣的捐款世界第一名，大陸感覺非常好。後來我們發生土石流災難，大陸捐款給台灣，也是世界第一名。這才是兄弟相愛之道，這樣往上發展，全世界都會對我們中國人刮目相看。

「我們小學的時候都讀過一個課文，叫《兩擔穀子》，穀子就是稻米。」王建煊指出，兄弟兩個人都是種田的，弟弟說，我哥哥結婚了有孩子，需要錢，晚上有空時，就偷偷挑兩擔穀子到哥哥家，不讓哥哥知道，就倒在哥哥家的倉庫裡面。哥哥想，我這個弟弟還沒有結婚，將來結婚一定要花錢，所以現在應該要存一點錢，他就也偷偷挑兩擔穀子去給弟弟。兄弟倆就發現奇怪了，挑了好幾次穀子，倉庫怎麼好像都沒有減少？

王建煊說，有一天兄弟兩個人挑著穀子在路上碰到，發現原來哥哥這樣愛弟弟，弟弟這樣愛哥哥，兩個人抱頭痛哭。多麼希望我們這個大哥中華民國，跟小弟中華人民共和國，不管政治上怎麼樣，但是我們都是炎黃子孫，我們都是中國人，我們都是兄弟。多麼希望我們是兩擔穀子的兄弟，而不是說老子非要幹你一下，老子也抱著美國大腿，非要幹你一下，不是這樣的方向！

王建煊直言：王老先生為什麼念茲在茲要出來選總統？我不是為了我個人，你信也好，不信也好，但是，是為了台灣兩千三百萬的人！