不少人的穿搭風格都力求清爽、舒服，而活動方便的「寬褲」也因此成為大家熱愛的單品之一。不過一名女網友表示，雖然她很喜歡穿寬褲，但每次上廁所時都會覺得很困擾，長長的褲管超容易拖到髒髒的地板，貼文一出，引起許多過來人的共鳴，紛紛提供穿寬褲上廁所的小撇步。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，每次只要穿寬褲去蹲式廁所，褲子一脫，褲管就會落到地面，而她為了不弄髒褲子，總是要將褲管捲起來抓住，雖然模樣狼狽，但她仍然覺得穿寬褲真的很舒服，更為此特地上網發文，想知道大家有沒有相同的困擾。

貼文一出，一票網友感同身受，留言直說：「寬褲真的超好穿！超舒服」、「所以穿寬褲時我都盡量上坐式廁所」、「太true」、「上廁所一半的時間都在捲褲子，如果月經來更慢，男友表示：為什麼可以那麼久」、「不然有時候就…讓它沾到算了」。

對此，有不少人分享應變方法，「我都把褲管塞在襪子裡」、「我是拿綁頭髮的髮圈綁著」、「褲管夠寬的話，直接腳那邊打結，我都這樣很方便」、「我會往上摺，不然地上有別人的尿真的太噁了」、「我都直接整件脫掉掛在門的勾勾，上完廁所再穿」、「我都先夾緊膝蓋脫褲子，褲子落在膝蓋上，手從褲管底往上抓，張開膝蓋上廁所」。