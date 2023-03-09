會研會昨天(9)日授證給首批，通過2月份組班學習ISO 14064-1碳盤查課程通過考試獲得主導評審員資格的代表們。(會研會提供)

財團法人中華民國會計研究發展基金會協助企業追求永續發展目標，達成淨零碳排與轉型成功。昨天（9）日授證給首批，通過2月份組班學習ISO 14064-1碳盤查課程通過考試獲得主導評審員資格的代表們。此次的碳盤查計畫，會研是請SGS、倍力資訊來共同授課，落實學習碳盤查。

會研董事長王怡心表示，2050淨零碳排是全球共識目標，更是政府重要政策；企業追求永續發展與淨零碳排目標，要先了解自身各項作為過程中，所產生的碳排放量，即所謂的碳盤查，以進一步擬訂適合的減碳計畫，來降低對環境的衝擊。

依據金管會公告上市櫃公司永續發展路徑，上市櫃公司提出永續報告書，其中碳盤查是報告重點；有關永續報告書的編製和確信準則，是由會計研究發展基金會擬定、公布和推廣。王怡心表示，碳盤查需專業、科技來協助展現，會研以自身的汐止場域為習題，在台灣驗科技SGS、倍力資訊的共同努力下，獲得初步成果。

會研是多項準則制定者，包括IFRS企業金融報導準則、評價準則、SBRL分類標準，預定增設永續發展委員會，積極協助企業邁向永續發展。