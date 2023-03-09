為何會有如此爆發性成長？銀行局副局長林志吉表示，因為目前高階資產客戶財管業務正值成長期，銀行也在推動中，有些銀行還調整部門架構，延攬更多專業人才加入，皆有助高資產業務的推展。

金管會2020年開放國銀辦理上億元高資產客戶新財管方案，截至今年元月底，已有8家銀行開辦此業務，其中，前三大銀行分別為中信、兆豐、一銀。中信銀不管是客戶數還是規模都最多，有1,291位富豪客戶、資產管理規模1,247億元，其次是兆豐銀的709人、1,040億元及一銀的457人、708億元。

中信銀、兆豐銀、一銀為何會居前三大，林志吉分析，因為這三家銀行開辦時間早，且有相當數量潛在客群，商品開發與業務推展積極度高，相關客戶與資產成長快所致，今年沒有新增申請銀行家數。

整體銀行高資產客戶AUM資產配置組合仍以存款、保險占大宗，其中，存款為49％、保險占17％)、基金占13％、債券占9％、境外結構型商品占4％。

證期局則表示，自准許2020年9月券商開辦高階資產財管業務以來，截至今年元月底止，總計核准8家券商，累積已開發客戶人數達601人，累積總金額為530億元。前三大券商，分別是永豐金證券的283人，AUM資產規模208億元、其次為元大證的121人、規模148億元，排名第三的是兆豐證的98人與102億元，前三大券商在高階資產的市占率就高達86％。

證期局主祕黃厚銘分析，這三家券商會勝出的原因，主要因為營業規模較大、從事業務範圍較廣及客戶數較多的這些優勢，今年以來維持8家、沒有新申請的券商。