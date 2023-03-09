該公司表示，2023年2月份營收增加，主要來自中東卡達客戶CovMo 5G擴充訂單、國際級賽事專案訂單，以及沙烏地阿拉伯客戶的CovMo 5G擴充訂單。
中東卡達客戶為當地最大電信營運商，自3G時代起即為現觀CovMo客戶，截至目前5G時代已合作超過5年。現觀科技為該客戶客製化開發API模組，將網路數據資料傳輸至客戶端，進行高階大數據分析，確保用戶在奧運賽事期間網路保持通暢，以及安排城市車流調度規劃。
現觀（6906）公告2月份合併營收約為新台幣2,692萬元，較上月增加84％，較去年同期增加115％。
該公司表示，2023年2月份營收增加，主要來自中東卡達客戶CovMo 5G擴充訂單、國際級賽事專案訂單，以及沙烏地阿拉伯客戶的CovMo 5G擴充訂單。
中東卡達客戶為當地最大電信營運商，自3G時代起即為現觀CovMo客戶，截至目前5G時代已合作超過5年。現觀科技為該客戶客製化開發API模組，將網路數據資料傳輸至客戶端，進行高階大數據分析，確保用戶在奧運賽事期間網路保持通暢，以及安排城市車流調度規劃。
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