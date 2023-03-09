女星米可白(趙亦瑄)過去在幼幼台擔任「葡萄姊姊」，親切大方的性格深受大、小朋友喜愛，近年來她轉戰戲劇圈，主演《加油！美玲》、《生生世世》、《一個屋簷下》等連續劇，也交出亮眼成績單。其實，米可白19歲就獨自北漂發展，但當時家中傳統餅店收入不穩定，好在一一挺過來，而孝順的她，一有空就會返回彰化老家幫忙，但最近家人狂接到粉絲電話，讓她不滿直言：「有事嗎？」

米可白9日在IG限時動態發文，表示這2天有瘋狂粉絲一直打電話，對此，米可白開頭先謝謝粉絲喜歡她，也很感激粉絲的支持，但米可白強調：「我家餅店的電話不是『你跟我的專線』，這兩天一直打有事嗎？我家人需要休息～感謝」。

米可白警告狂粉不要再打電話到老家的餅店。(圖/米可白 IG)

米可白昨(8日)國際婦女節曬出和媽媽的海邊合照，即使風很大，但母女倆靠在一起成為彼此的依靠。米可白發文感激媽媽默默守護自己，小時候擔憂升學問題，將家中代工用的冰箱賣了當學費，還跑去當幫傭阿姨、在便當店兼差，除此之外，每當事業低潮或心情煩悶，都會鼓勵她：「妳想做什麼就去做～開心最重要～我會支持妳所有的選擇」，因此她想跟媽媽告白：「黃玲玲，愛妳喔！最近突然好感性⋯歹勢」，並許下願望：「妳身體健康就是我最想要的～」。

她的孝心打動許多網友，紛紛留言：「媽咪跟妳女神節快樂喔」、「媽媽真偉大」、「大家都要開開心心」、「天下的媽媽都一樣，都想把最好的給子女，永遠都是子女最堅強的後盾」、「另一種風大的美」、「媽媽身體健康平安喜樂」。