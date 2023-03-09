工藤靜香日前傳出和木村拓哉婚變，而她僅以沒什麼好說，「隨便大家怎麼寫」回應，近日她懶理留言，和女兒木村光希一起穿上時尚品牌的服裝，而她的造型更被盛讚輾壓20歲正妹女兒，引起熱議。

木村光希近日受邀至巴黎參加時尚品牌的2023秋冬女裝大秀，她穿上皮外套搭印花喇叭褲和厚底鞋，一身雅痞混搭風現身，而媽媽也在社群曬出她穿著綢緞材質的上衣搭配品牌經典花紋毛呢裙，腳踩過膝長靴，雖然全身包緊緊，仍難掩高雅氣質，曼妙身材同樣吸睛。

而網友看到母女倆截然不同的造型，都紛紛大讚媽媽根本打趴女兒，認為木村光希每次出席造型都過於老氣，建議她換造型團隊，但也人認為可能是品牌方要求的，替她平反。

工藤靜香和木村拓哉結婚23年，一直是演藝圈的佳話，不過日前遭日媒爆料，兩人已談好離婚，預計會在4月宣布，震驚外界。對此，工藤靜香面對記者追問表示「大家想寫什麼就寫什麼吧，隨便你們寫，我想這不是一個需要讓大家特意來問的話題，我什麼都不會回答」。